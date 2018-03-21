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Польша приветствует заявление США о возможных санкциях за связи с "Северным потоком-2"

НовостиПолитика    21.03.2018 - 10:14
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/premierrp)
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/premierrp)

Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" размывает европейскую энергетическую безопасность

Польша приветствует заявление США о возможном введение санкций против компаний, которые задействованы в реализации российского проекта "Северный поток-2". Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я с удовольствием воспринимаю нынешнее заявление Госдепартамента США о санкциях, которые могут быть наложены на компании, задействованные в реализации проекта "Северный поток-2", - отметил Моравецкий.

Он также подчеркнул, что "Северный поток-2" размывает европейскую энергетическую безопасность, монополизируя поставки газа и угрожая Украине.

 

Напомним, представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Соединенные Штаты допускают применение санкций против компаний, которые реализуют проект "Северный поток-2".

"Мы дали ясно понять, что фирмы, которые работают в секторе, связанном с российскими трубопроводами, экспортирующими энергоресурсы, могут навлечь на себя санкции в рамках CAATSA", - сказала Нойерт.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Польша, Северный поток-2, Санкции
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