Польща вітає заяву США про можливі санкції за зв'язки з "Північним потоком-2"

Польща вітає заяву США про можливе введення санкцій проти компаній, які задіяні в реалізації російського проекту "Північний потік-2". Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я з задоволенням сприймаю нинішню заяву Держдепартаменту США про санкції, які можуть бути накладені на компанії, задіяні у реалізації проекту "Північний потік-2", - зазначив Моравецький.

Він також підкреслив, що "Північний потік-2" розмиває європейську енергетичну безпеку, монополізуючи поставки газу та загрожуючи Україні.

Przyjmuję z zadowoleniem dzisiejsze oświadczenie @StateDept ws. sankcji, które mogą spotkać firmy zaangażowane w projekt Nord Stream II. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie - powinien zostać zatrzymany. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 20, 2018

Нагадаємо, представник Держдепу США Хізер Нойерт заявила, що Сполучені Штати припускають застосування санкцій проти компаній, які реалізують проект "Північний потік-2".

"Ми дали ясно зрозуміти, що фірми, які працюють в секторі, пов'язаному з російськими трубопроводами, що експортують енергоресурси, можуть накликати на себе санкції в рамках CAATSA", - сказала Нойерт.