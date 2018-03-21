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Польща вітає заяву США про можливі санкції за зв'язки з "Північним потоком-2"

НовиниПолітика    21.03.2018 - 10:14
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/premierrp)
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/premierrp)

Моравецький заявив, що "Північний потік-2" розмиває європейську енергетичну безпеку

Польща вітає заяву США про можливе введення санкцій проти компаній, які задіяні в реалізації російського проекту "Північний потік-2". Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я з задоволенням сприймаю нинішню заяву Держдепартаменту США про санкції, які можуть бути накладені на компанії, задіяні у реалізації проекту "Північний потік-2", - зазначив Моравецький.

Він також підкреслив, що "Північний потік-2" розмиває європейську енергетичну безпеку, монополізуючи поставки газу та загрожуючи Україні.

 

Нагадаємо, представник Держдепу США Хізер Нойерт заявила, що Сполучені Штати припускають застосування санкцій проти компаній, які реалізують проект "Північний потік-2".

"Ми дали ясно зрозуміти, що фірми, які працюють в секторі, пов'язаному з російськими трубопроводами, що експортують енергоресурси, можуть накликати на себе санкції в рамках CAATSA", - сказала Нойерт.

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Росія використовує "Північний потік-2" як політичну зброю, - Місія США в Європі
Теги: Сполучені Штати Америки, Польша, Северный поток-2, Санкції
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