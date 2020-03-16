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Польша приостановила внутреннее авиасообщение

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 13:17
Польша приостановила внутреннее авиасообщение
Иллюстративное фото (lot.com)

Ранее Польша закрыла границу на въезд для всех иностранцев

Польша с 16 марта приостанавливает все внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polsat.

Соответствующее решение было принято премьер-министром Матеушем Моравецким, оно должно быть утверждено антикризисной командой.

"Внутренние авиарейсы будут приостановлены с сегодняшнего дня - это решение было принято премьер-министром", - сообщил глава канцелярии польского премьера Михаил Дворчик.

Отметим, по состоянию на 16 марта в Польше официально подтверждены 150 случаев коронавируса в стране.

Напомним, 13 марта правительство Польши приняло решение о закрытии границы для иностранцев из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Такая мера вводится сначала на 10 дней, с возможностью продления на очередные 20 дней, а потом на очередной месяц.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" остановила продажу билетов на поезда в Польшу в связи с закрытием польской границы из-за распространения коронавируса. С 15 марта приостановлено курсирование всех пассажирских поездов в Польшу.

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