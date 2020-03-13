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Такая мера вводится сначала на 10 дней с возможностью продления на очередные 20 дней, а потом на очередной месяц

Польша закрывает границы для иностранцев из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщают СМИ, в польских госпиталях находятся 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался, а более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Несколько тысяч находятся на домашнем карантине.

"В нынешней ситуации мы не можем позволить себе открытие границ для иностранцев", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он уточнил, что такая мера вводится сначала на 10 дней с возможностью продления на очередные 20 дней, а потом на очередной месяц.

Также СМИ сообщают, что польские граждане после пересечения границы, по словам премьера, будут помещаться на 14-дневный карантин.

Напомним, с 13 марта Дания закроет свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что запрет на въезд в страну начнет действовать с 13 марта в 12:00. Исключением станут только граждане Дании.

Как сообщало РБК-Украина, в связи с пандемией коронавируса, 15 марта Украина закроет границы для иностранцев. Также с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение. Гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.