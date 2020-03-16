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Польща призупинила внутрішнє авіасполучення

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:17
Польща призупинила внутрішнє авіасполучення
Ілюстративне фото (lot.com)

Раніше Польща закрила кордон на в'їзд для всіх іноземців

Польща з 16 березня припиняє всі внутрішні авіарейси через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Polsat.

Відповідне рішення було прийнято прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, воно має бути затверджене антикризової командою.

"Внутрішні авіарейси будуть припинені з сьогоднішнього дня - це рішення було прийнято прем'єр-міністром", - повідомив глава канцелярії польського прем'єра Михайло Дворчик.

Зазначимо, станом на 16 березня у Польщі офіційно підтверджені 150 випадків коронавіруса в країні.

Нагадаємо, 13 березня, уряд Польщі прийняв рішення про закриття кордону для іноземців через загрозу поширення нового типу коронавіруса COVID-19. Така міра вводиться спочатку на 10 днів, з можливістю продовження на чергові 20 днів, а потім на черговий місяць.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди у Польщі у зв'язку з закриттям польського кордону через поширення коронавіруса. З 15 березня припинено курсування всіх пасажирських потягів у Польщі.

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