Польша эвакуирует из Афганистана 300 человек, сотрудничавших с НАТО
Фото: Польша эвакуирует из Афганистана 300 человек, сотрудничавших с НАТО (Getty Images)
Польша эвакуирует из столицы Афганистана 300 человек. В частности, афганцев, которые сотрудничали с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
В польских списках людей, подлежащих эвакуации из Афганистана, первоначально было более 250 имен. Это число растет с каждым днем, и сейчас оно должно увеличиться еще на 300 человек.
На данный момент в рамках польской операции по эвакуации удалось доставить в страну более 130 человек - в основном афганцев.
Эвакуация, которую осуществляют польские войска, проходит на военных самолетах из Кабула в Узбекистан, откуда эвакуированных переправляют в Польшу на гражданских самолетах LOT Polish Airlines.
Ожидается, что миссия продлится до середины сентября.