Польша эвакуирует из Афганистана 300 человек, сотрудничавших с НАТО

Польша эвакуирует из столицы Афганистана 300 человек. В частности, афганцев, которые сотрудничали с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

В польских списках людей, подлежащих эвакуации из Афганистана, первоначально было более 250 имен. Это число растет с каждым днем, и сейчас оно должно увеличиться еще на 300 человек.

На данный момент в рамках польской операции по эвакуации удалось доставить в страну более 130 человек - в основном афганцев.

Эвакуация, которую осуществляют польские войска, проходит на военных самолетах из Кабула в Узбекистан, откуда эвакуированных переправляют в Польшу на гражданских самолетах LOT Polish Airlines.

Ожидается, что миссия продлится до середины сентября.