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Польша прекратила выплачивать помощь украинским беженцам

Фото: Польша прекратила выплачивать помощь украинским беженцам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С 1 июля правительство Польши прекратило выплачивать украинским беженцам помощь в размере 40 злотых в сутки.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - заявил он, добавив, что будут и исключения.

По его словам, выплаты будут продлены. В частности, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.

"Мы выплачиваем огромные социальную помощь - от 300 злотых для каждого до 500 злотых на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах. Также мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты - это, по нашему мнению, достаточное время для адаптации в стране", - подчеркнул Шефернакер.

Напомним, с 1 июля для граждан Украины также отменяется бесплатный проезд на поездах PKP Intercity.

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