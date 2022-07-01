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Польща припинила виплачувати допомогу українським біженцям

Фото: Польща припинила виплачувати допомогу українським біженцям (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З 1 липня уряд Польщі припинив виплачувати українським біженцям допомогу в розмірі 40 злотих на добу.

Про це заявив заступник глави МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер, повідомляти РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися", - заявив він, додавши, що будуть і винятки.

За його словами, виплати будуть продовжені. Зокрема, людям з обмеженими можливостями, вагітним жінкам та багатодітним сім'ям.

"Ми виплачуємо величезні соціальну допомогу - від 300 злотих для кожного до 500 злотих на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат. Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту - це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні", - підкреслив Шефернакер.

Нагадаємо, з 1 липня для громадян України також скасовується безкоштовний проїзд на поїздах PKP Intercity.

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