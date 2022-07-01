Польша прекратила выплачивать помощь украинским беженцам

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер , сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - заявил он, добавив, что будут и исключения.

По его словам, выплаты будут продлены. В частности, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.

"Мы выплачиваем огромные социальную помощь - от 300 злотых для каждого до 500 злотых на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах. Также мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты - это, по нашему мнению, достаточное время для адаптации в стране", - подчеркнул Шефернакер.