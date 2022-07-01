ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша прекратила выплачивать помощь украинским беженцам

Новина українською →
Варшава, Пятница 01 июля 2022 10:36
Польша прекратила выплачивать помощь украинским беженцам Фото: Польша прекратила выплачивать помощь украинским беженцам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С 1 июля правительство Польши прекратило выплачивать украинским беженцам помощь в размере 40 злотых в сутки.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - заявил он, добавив, что будут и исключения.

По его словам, выплаты будут продлены. В частности, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.

"Мы выплачиваем огромные социальную помощь - от 300 злотых для каждого до 500 злотых на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах. Также мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты - это, по нашему мнению, достаточное время для адаптации в стране", - подчеркнул Шефернакер.

Напомним, с 1 июля для граждан Украины также отменяется бесплатный проезд на поездах PKP Intercity.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беженцы Война России против Украины
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков