Польша прекратила вещание российских каналов

Польша прекратила вещание российских телеканалов в стране. Решение принял Национальный совет по телерадиовещанию Польши из-за вторжения России в Украину.

"В связи с началом военных действий Российской Федерации на территории Украины, в связи с вопросами безопасности и обороны Республики Польша, Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об исключении следующих программ из "Реестра телепрограмм, транслируемых только в ИКТ системные и широковещательные программы", - говорится в заявлении.

Под запретом в Польше стали такие российские каналы, как RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Россия 24.

"Снятие с учета означает невозможность распространения вышеуказанных программы в кабельных сетях, спутниковых платформах и интернет-платформах", - говорится в заявлении.