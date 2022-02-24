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Польша прекратила вещание российских каналов

Автор: Наталья Скороход

Польша прекратила вещание российских телеканалов в стране. Решение принял Национальный совет по телерадиовещанию Польши из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию Польши.

"В связи с началом военных действий Российской Федерации на территории Украины, в связи с вопросами безопасности и обороны Республики Польша, Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об исключении следующих программ из "Реестра телепрограмм, транслируемых только в ИКТ системные и широковещательные программы", - говорится в заявлении.

Под запретом в Польше стали такие российские каналы, как RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Россия 24.

"Снятие с учета означает невозможность распространения вышеуказанных программы в кабельных сетях, спутниковых платформах и интернет-платформах", - говорится в заявлении.

Напомним, что 24 февраля Россия вторглась в Украину. РБК-Украина следит за ситуацией по всей стране.

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