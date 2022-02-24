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Польща припинила мовлення російських каналів

Автор: Наталья Скороход

Польща припинила мовлення російських телеканалів у країні. Рішення ухвалила Національна рада з телерадіомовлення Польщі через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національна рада з телерадіомовлення Польщі.

"У зв'язку з початком військових дій Російської Федерації на території України, у зв'язку з питаннями безпеки і оборони Республіки Польща, Національна рада з телерадіомовлення прийняла рішення про виключення наступних програм з "Реєстру телепрограм, що транслюються тільки в ІКТ системні і широкомовні програми", - йдеться в заяві.

Під забороною в Польщі стали такі російські канали, як RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Росія 24.

"Зняття з обліку означає неможливість поширення вищевказаних програми в кабельних мережах, супутникових платформах та інтернет-платформах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія вторглася в Україну. РБК-Україна стежить за ситуацією по всій країні.

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