Польща припинила мовлення російських каналів

Польща припинила мовлення російських телеканалів у країні. Рішення ухвалила Національна рада з телерадіомовлення Польщі через вторгнення Росії в Україну.

"У зв'язку з початком військових дій Російської Федерації на території України, у зв'язку з питаннями безпеки і оборони Республіки Польща, Національна рада з телерадіомовлення прийняла рішення про виключення наступних програм з "Реєстру телепрограм, що транслюються тільки в ІКТ системні і широкомовні програми", - йдеться в заяві.

Під забороною в Польщі стали такі російські канали, як RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Росія 24.

"Зняття з обліку означає неможливість поширення вищевказаних програми в кабельних мережах, супутникових платформах та інтернет-платформах", - йдеться в заяві.