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Польша предъявила экс-главе "Укравтодора" Новаку новые обвинения в коррупции

Варшава, Четверг 07 января 2021 17:11
Польша предъявила экс-главе "Укравтодора" Новаку новые обвинения в коррупции
Фото: Словомир Новак (facebook.com Nowak Slaw)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польская прокуратура выдвинула новые обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" и экс-министру транспорта Польши Славомиру Новаку. Обвинения касаются периода деятельности Новака на государственной должности в Украине.

Об этом сообщает польское агентство RMF 24.

Польские следователи пока не раскрыли содержание новых обвинений против Новака, но судебные мероприятия с его участием уже завершены.

"Он заслушал дополнительные обвинения, связанные с коррупционными правонарушениями, но из-за необходимости проведения судебных мероприятий с другими задержанными прокуратура не предоставляет детальной информации о содержании обвинений и позиции Новака", - сказал пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы.

Напомним, в июле 2020 года прокуратура Польши предъявила обвинения Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции, в период, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Кроме того, вчера Офис генпрокурора Украины направил в Польшу сообщение о дополнительном подозрении Новаку. Экс-руководителя "Укравтодора" обвиняют в игнорировании приговора украинского суда.

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