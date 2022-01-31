UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша предоставит Украине оборонительное оружие

Автор: Мария Кучерявец

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна приняла решение передать Украине оборонительное оружие. По его словам, в польском Минобороны сейчас "дорабатывают этот вопрос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Принято решение передать украинской стороне боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении. Это решение дорабатывается министром обороны (Мариушем Блащаком - ред.)", - рассказал Солох.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал такую инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Дуда после консультаций с Зеленским поддержал идею предоставления военной поддержки и Украине. Вместе с тем Оочень тесное сотрудничество между президентом и министром обороны Блащаком в этом отношении заслуживает внимания", - добавил Солох.

Отметим, недавно в Польше заявляли, что пока не планируют направлять свои войска в Украину на фоне угрозы нового вторжения РФ.

Напомним, 21 января президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры, во время которых, в частности, они обсудили вопросы региональной безопасности.

Добавим, во время встречи Дуда заявлял, что Запад должен предотвратить вторжение России в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольшаВторжение России в Украину