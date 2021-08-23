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Польша предложила гуманитарную помощь мигрантам на границе с Беларусью

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Польша, Понедельник 23 августа 2021 01:55
Польша предложила гуманитарную помощь мигрантам на границе с Беларусью Фото: Польша предложила гуманитарную помощь белорусским мигрантам прямо на границе (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Польша предложила гуманитарную помощь белорусским мигрантам. Власти Польши готовы оказать им материальную помощь прямо на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши.

"Польша обратилась с запросом к белорусской стороне о текущих потребностях, заявив о готовности оказать прямую помощь, включающую, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства", - подчеркивается в сообщении.

На польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находятся под охраной силовых структур Польши и Белоруссии уже 14 дней. Пограничники помешали мигрантам нелегально пересечь границу Польши со стороны Белоруссии.

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