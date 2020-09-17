ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Польша предложила ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро

Варшава, Четверг 17 сентября 2020 13:45
Польша предложила ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро
Фото: Матеуш Моравецкий (wikimedia by Czarnecki Radosław)
Автор: РБК-Украина

Польша предлагает создать фонд помощи Беларуси, в котором будет не менее 1 млрд евро. Это предложение вынесут на саммит министров иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе.

Об этом на пресс-конференции в Литве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает 300polityka.pl.

По его словам, фонд должен быть значительным, чтобы помочь белорусской экономике стабилизировать ожидания инвесторов.

"То есть не менее 1 млрд евро. По крайней мере, на данном этапе", - заявил Моравецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша представит так называемый "план Маршалла" для Беларуси. Меры экономической поддержки могут быть предоставлены в случае проведения повторных выборов президента согласно демократическим принципам.

"Речь идет о помощи Беларуси и своеобразной дорожной карте, связанной с созданием стабилизационного фонда", - сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

При этом действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обещает провести новые выборы только после принятия новой конституции. По его мнению, новые выборы без этих изменений не стоит проводить, чтобы "не будоражить общество".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьПольшафонд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь