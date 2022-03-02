UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша предложила ЕС предоставить Украине 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры

Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз принять пакет финансовой помощи для Украины. Он предлагает выделить 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Дениса Шмыгаля в Twitter.

"Пакет инвестиций в 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры предложил ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий. Дружеский шаг, который оставит след в истории. Украинцы знают и ценят вашу поддержку! Спасибо", - написал Шмыгаль.

Напомним, недавно в Польшу из Хмельницкой области эвакуировали группу 217 детей.

Также стоит отметить, Украина продала первые военные облигации. На нужды армии удалось направить 8 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину