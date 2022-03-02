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Польща запропонувала ЄС надати Україні 100 млрд євро для відновлення інфраструктури

Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз прийняти пакет фінансової допомоги для України. Він пропонує виділити 100 млрд євро для відновлення інфраструктури нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника уряду Дениса Шмигаля в Twitter.

"Пакет інвестицій у 100 млрд євро для відновлення інфраструктури запропонував ЄС прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Дружній крок, який залишить слід в історії. Українці знають і цінують вашу підтримку! Дякую", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно в Польщу із Хмельницької області евакуювали групу 217 дітей.

Також варто зазначити, Україна продала перші військові облігації. На потреби армії вдалося вилучили 8 млрд гривень.

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