Польща запропонувала ЄС надати Україні 100 млрд євро для відновлення інфраструктури

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз прийняти пакет фінансової допомоги для України. Він пропонує виділити 100 млрд євро для відновлення інфраструктури нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника уряду Дениса Шмигаля в Twitter.
"Пакет інвестицій у 100 млрд євро для відновлення інфраструктури запропонував ЄС прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Дружній крок, який залишить слід в історії. Українці знають і цінують вашу підтримку! Дякую", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, нещодавно в Польщу із Хмельницької області евакуювали групу 217 дітей.
Також варто зазначити, Україна продала перші військові облігації. На потреби армії вдалося вилучили 8 млрд гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.