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Польша предлагает ЕС полностью отказаться от российского газа

Фото: Польша предлагает ЕС полностью отказаться от российского газа (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Седьмой пакет санкций ЕС против России должен содержать ограничения на импорт газа. Также в него следует внести отключение всех российских банков от SWIFT.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Нужно начинать работу над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT", - сказал Рау.

По его словам, принятый Евросоветом шестой пакет санкций - это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей.

"Однако этого недостаточно", - добавил глава МИД Польши.

Рау также отметил, что Украина должна занять место в составе Евросоюза.

"Именно поэтому мы ожидаем положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса страны-кандидата", - сказал министр.

Напомним, седьмой пакет санкций Европейского Союза должен включать полное эмбарго на энергоносители из Российской Федерации. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

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