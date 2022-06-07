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Седьмой пакет санкций ЕС должен ввести полное эмбарго на нефть и газ из России, - посол

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Киев, Вторник 07 июня 2022 02:29
Седьмой пакет санкций ЕС должен ввести полное эмбарго на нефть и газ из России, - посол Флаг ЕС (Фото: gettzimages.com)
Автор: Константин Широкун

Седьмой пакет санкций Европейского союза должен включать полное эмбарго на энергоносители из Российской Федерации. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Что бы мы хотели видеть в седьмом пакете санкций? Мы говорим о тотальном эмбарго российских энергоносителей, то есть трубопроводной нефти, но для этого нужно решить ряд технических вопросов. Мы говорим и о газе", - отметил Ченцов.

По его словам, до отказа ЕС от российского газа еще очень далеко, но первым шагом в этом направлении может стать поиск альтернативных путей его поставки в ЕС. Также посол заявил, что в седьмом пакете санкций стоит усилить давление на финансовый сектор РФ и ввести ряд мер по блокировке российского торгового и военного флотов.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, какие ограничения могут быть в седьмом пакете санкций против РФ.

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