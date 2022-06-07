Польща пропонує ЄС повністю відмовитися від російського газу

"Потрібно розпочинати роботу над сьомим пакетом санкцій, який має охоплювати серед іншого повне припинення імпорту російського газу та продуктів нафтохімії, а також відключення всіх російських та білоруських банків від системи SWIFT", - сказав Рау.

За його словами, ухвалений Єврорадою шостий пакет санкцій - це важливий крок у напрямку забезпечення незалежності Європи від російських енергоносіїв.

"Однак цього недостатньо", - додав глава МЗС Польщі.

Рау також зазначив, що Україна має посісти місце у складі Євросоюзу.

"Саме тому ми очікуємо на позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата", - сказав міністр.