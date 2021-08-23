UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов

Автор: Мария Кучерявец

Власти Польши приняли решение построить забор на границе с Беларусью из-за нелегалов. Ограждение будет высотой более 2 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"На границе с Беларусью будет построено новое прочное ограждение высотой 2,5 м", - написал он.

Кроме этого, по его словам, для помощи пограничникам будет привлечено больше солдат.

Министр пообещал впоследствии предоставить больше подробностей относительно дальнейшего участия Вооруженных сил Польши.

Напомним, ранее в Польше заявили об усилении охраны на границе с Беларусью.

Кроме этого, Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского Союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаБеларусьМиграционный кризис