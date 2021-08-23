Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов

Власти Польши приняли решение построить забор на границе с Беларусью из-за нелегалов. Ограждение будет высотой более 2 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"На границе с Беларусью будет построено новое прочное ограждение высотой 2,5 м", - написал он.
Кроме этого, по его словам, для помощи пограничникам будет привлечено больше солдат.
Министр пообещал впоследствии предоставить больше подробностей относительно дальнейшего участия Вооруженных сил Польши.
Напомним, ранее в Польше заявили об усилении охраны на границе с Беларусью.
Кроме этого, Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского Союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.