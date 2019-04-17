Польша планирует отказаться от постсоветских самолетов

Польша хочет приобрести самолеты пятого поколения, чтобы отказаться от постсоветских самолетов. Об этом сегодня заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет "Польское радио".

Президент Польши встретился с польскими военными в Первой базе транспортной авиации в Варшаве.

"Мы хотим, чтобы польская авиация могла отказаться от постсоветских самолетов от МиГ-ов, от Су, и чтобы наша авация могла пользоваться лучшими в мире самолетами, современными машинами. Я надеюсь, что нам удастся купить самолеты F-35. Это очень дорогая программа. Конечно, Польша будет стараться получить как можно лучшие условия закупки. Но эта программа имеет огромную модернизационную силу", - сказал Дуда.

По словам президента Польши, к 2030 году Варшава будет назначать на вооружение 2,5 процента ВВП. Польский президент выразил надежду, что это произойдет до 2024 года.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил на саммите Бухарестской девятки, что Россия является крупнейшей угрозой для безопасности региона.

РБК-Украина писало, что Дуда считает, что НАТО следует укреплять восточный фланг, поскольку "сегодня имперские амбиции России очевидны для каждого".