Имперские амбиции России сегодня очевидны для каждого, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Президент Польши призвал укреплять восточный фланг НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что НАТО следует укреплять восточный фланг, поскольку "сегодня имперские амбиции России очевидны для каждого". Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Давайте сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы обеих стран до этого времени не восстановлены", - заявил Дуда.

Он также напомнил, что его предшественник Лех Качиньский, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском (Россия), предсказывал нынешние действия РФ.

"Светлой памяти президент Лех Качиньский предсказал развитие ситуации. В 2008 году в Тбилиси он сказал, цитирую: сегодня - Грузия, завтра - Украина, послезавтра - страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время и моей страны, Польши", - рассказал Дуда.

Комментируя сотрудничество с Германией, он отметил, что важна также энергетическая безопасность, и Польша ожидает от Германии солидарности в этом вопросе.

На вопрос о том, прилагает ли Германия, по мнению президента Польши, достаточно усилий ради защиты своих восточных партнеров по НАТО, Анджей Дуда отметил, "что ключом в НАТО является солидарность, совместная ответственность и расходы".

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил мерами в ответ на планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизии Вооруженных сил США.