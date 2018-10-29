ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Имперские амбиции России сегодня очевидны для каждого, - Дуда

Новости » Политика    29.10.2018 - 02:55
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Президент Польши призвал укреплять восточный фланг НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что НАТО следует укреплять восточный фланг, поскольку "сегодня имперские амбиции России очевидны для каждого". Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Давайте сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы обеих стран до этого времени не восстановлены", - заявил Дуда.

Он также напомнил, что его предшественник Лех Качиньский, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском (Россия), предсказывал нынешние действия РФ.

"Светлой памяти президент Лех Качиньский предсказал развитие ситуации. В 2008 году в Тбилиси он сказал, цитирую: сегодня - Грузия, завтра - Украина, послезавтра -  страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время и моей страны, Польши", - рассказал Дуда.

Комментируя сотрудничество с Германией, он отметил, что важна также энергетическая безопасность, и Польша ожидает от Германии солидарности в этом вопросе.

На вопрос о том, прилагает ли Германия, по мнению президента Польши, достаточно усилий ради защиты своих восточных партнеров по НАТО, Анджей Дуда отметил, "что ключом в НАТО является солидарность, совместная ответственность и расходы".

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил мерами в ответ на планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизии Вооруженных сил США.

Россия развернула в Калининграде новейшие комплексы "Самарканд" Порошенко: нельзя допустить, чтобы РФ использовала украинско-белорусскую границу
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияАнджей Дуда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь