Польша передаст оборудование жертвам войны на Донбассе

Во вторник, 28 сентября, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий передаст семьям и родственникам жертв войны на Донбассе компьютерное оборудование. Его приобрели в рамках "польской помощи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Передачи оборудования - это реализация одной из программ "малых грантов" для Украины под названием "Польская поддержка жертв конфликта на Донбассе - семей пропавших без вести, незаконно заключенных и бывших заключенных - с целью обнародования случаев нарушений прав человека на востоке Украины".
Стоимость этой программы составляет 15 тысяч евро.
Ранее в Польше заявляли, что готовы стать новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе.