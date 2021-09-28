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Польша передаст оборудование жертвам войны на Донбассе

Автор: Инна Собора

Во вторник, 28 сентября, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий передаст семьям и родственникам жертв войны на Донбассе компьютерное оборудование. Его приобрели в рамках "польской помощи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Передачи оборудования - это реализация одной из программ "малых грантов" для Украины под названием "Польская поддержка жертв конфликта на Донбассе - семей пропавших без вести, незаконно заключенных и бывших заключенных - с целью обнародования случаев нарушений прав человека на востоке Украины".

Стоимость этой программы составляет 15 тысяч евро.

Ранее в Польше заявляли, что готовы стать новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе.

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ДонбассПольша