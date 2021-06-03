Польша готова стать новой площадкой для переговоров ТКГ, - посол

Польша готова стать новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе . При условии, что все стороны изъявят соответствующее желание.

По его словам, Германия и Франция вынуждены быть посредниками, поэтому участие Польши в переговорах автоматически заставляет примерить роль посредника. При этом Варшаве было бы сложно быть посредником между жертвой и преступником, поскольку всегда выступает на стороне жертвы.

В то же время он подчеркнул, что не знает, рассматривается ли Польша как переговорная площадка для ТКГ. А о такой возможности узнал из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука. Посол предположил, что в отношении участников переговоров от России могли бы временно снять визовые санкции.

"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разового отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - добавил Цихоцкий.