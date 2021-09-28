Польша передасть обладнання жертвам війни на Донбасі

У вівторок, 28 вересня, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький передасть сім’ям та родичам жертв війни на Донбасі комп’ютерне обладнання. Його придбали рамках "Польської допомоги".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Передання обладнання - це реалізація однієї з програм "малих грантів" для України під назвою "Польська підтримка жертв конфлікту на Донбасі - сімей зниклих безвісти, незаконно ув’язнених та колишніх ув’язнених - з метою оприлюднення випадків порушень прав людини на сході України".
Вартість цієї програми становить 15 тисяч євро.
Раніше в Польщі заявляли, що готові стати новим майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі.