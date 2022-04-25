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Польша передала Украине свои танки, - Моравецкий

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Варшава, Понедельник 25 апреля 2022 21:16
Польша передала Украине свои танки, - Моравецкий Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images )
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий подтвердил, что его страна передала Украине свои танки, а взамен получила технику от Британии. Однако раскрыть подробности этой военной помощи Моравецкий отказался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Polska Times.

Так, Моравецкого спросили, правдиво ли заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки, а взамен получила британскую технику.

"Да", - ответил на это польский премьер.

В то же время Моравецкий отказался отвечать на вопрос о количестве переданных украинской армии танков.

"Сегодня я не буду об этом рассказывать. Мы сообщим об этом в свое время", - резюмировал он.

Напомним, Польша предоставила Украине военной помощи на сумму 1,6 млрд долларов. Она стала второй в мире по количеству помощи Украине после США.

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