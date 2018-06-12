Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Польша отправила Украине доклад по делу исследований в Грушовичах

НовостиОбщество    12.06.2018 - 12:53
Фото: раскопанная могила в Грушовичах (facebook.com/volodymyr.viatrovych)
Фото: раскопанная могила в Грушовичах (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Доклад состоит из двух документов

Польша отправила Украине доклад по делу исследований в Грушовичах. Об этом сообщает сайт Польское радио.

Так, Институт национальной памяти (ИНП) Польши передал украинской стороне доклад по делу археологических исследований на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье. Документ с выводами работ ИНП в месте снесенного памятника УПА получили, в частности, Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти и Министерство культуры Украины.

Об отправке доклада украинской стороне проинформировала во вторник Анна Шеленг с Бюро поисков и идентификации ИНП Польши.

"Пока мы не получили ни одного отклика", - сказала она, отметив, что доклад в понедельник прислали в бумажном и электронном виде.

Как сообщается, документ отправили пятерым украинским учреждениям: Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, Министерству культуры, Института национальной памяти, Посольству Украины в Польше и Объединению украинцев в Польше.

Доклад состоит из двух документов: заключения археологических работ относительно найденных останков людей и предметов, что лежали рядом с ними, а также медико-судебной экспертизы места и останков.

Напомним, ранее стало известно, что на месте памятника воинам УПА в Грушовичах обнаружено захоронение.

Украина сегодня подает в суд ООН меморандум о финансировании Россией терроризма Министр обороны Молдовы заявил о поддержке Украины
Теги публикации: Польша, Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь