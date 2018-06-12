Доклад состоит из двух документов

Польша отправила Украине доклад по делу исследований в Грушовичах. Об этом сообщает сайт Польское радио.

Так, Институт национальной памяти (ИНП) Польши передал украинской стороне доклад по делу археологических исследований на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье. Документ с выводами работ ИНП в месте снесенного памятника УПА получили, в частности, Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти и Министерство культуры Украины.

Об отправке доклада украинской стороне проинформировала во вторник Анна Шеленг с Бюро поисков и идентификации ИНП Польши.

"Пока мы не получили ни одного отклика", - сказала она, отметив, что доклад в понедельник прислали в бумажном и электронном виде.

Как сообщается, документ отправили пятерым украинским учреждениям: Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, Министерству культуры, Института национальной памяти, Посольству Украины в Польше и Объединению украинцев в Польше.

Доклад состоит из двух документов: заключения археологических работ относительно найденных останков людей и предметов, что лежали рядом с ними, а также медико-судебной экспертизы места и останков.

Напомним, ранее стало известно, что на месте памятника воинам УПА в Грушовичах обнаружено захоронение.