Доповідь складається з двох документів

Польща відправила Україні доповідь у справі досліджень в Грушовичах. Про це повідомляє сайт Польське радіо.

Так, Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі передав українській стороні доповідь у справі археологічних досліджень на цвинтарі у Грушовичах на Підкарпатті. Документ з висновками робіт ІНП у місці знесеного пам’ятника УПА отримали, зокрема, Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті та Міністерство культури України.

Про відправлення доповіді українській стороні поінформувала у вівторок Анна Шельонґ з Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі.

"Наразі ми не отримали жодного відгуку", - сказала вона, зазначивши, що доповідь у понеділок надіслали у паперовому та електронному вигляді.

Як повідомляється, документ відправили п’ятьом українським установам: Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, Міністерству культури, Інституту національної пам’яті, Посольству України у Польщі та Об’єднанню українців у Польщі.

Доповідь складається з двох документів: висновку археологічних робіт щодо знайдених останків людей та предметів, що лежали поряд з ними, а також медично-судової експертизи місця та останків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на місці пам'ятника воїнам УПА в Грушовичах виявлено поховання.