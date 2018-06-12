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Польща відправила Україні доповідь у справі досліджень в Грушовичах

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 12:53
Фото: розкопана могила у Грушовичах (facebook.com/volodymyr.viatrovych)
Фото: розкопана могила у Грушовичах (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Доповідь складається з двох документів

Польща відправила Україні доповідь у справі досліджень в Грушовичах. Про це повідомляє сайт Польське радіо.

Так, Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі передав українській стороні доповідь у справі археологічних досліджень на цвинтарі у Грушовичах на Підкарпатті. Документ з висновками робіт ІНП у місці знесеного пам’ятника УПА отримали, зокрема, Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті та Міністерство культури України.

Про відправлення доповіді українській стороні поінформувала у вівторок Анна Шельонґ з Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі.

"Наразі ми не отримали жодного відгуку", - сказала вона, зазначивши, що доповідь у понеділок надіслали у паперовому та електронному вигляді.

Як повідомляється, документ відправили п’ятьом українським установам: Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, Міністерству культури, Інституту національної пам’яті, Посольству України у Польщі та Об’єднанню українців у Польщі.

Доповідь складається з двох документів: висновку археологічних робіт щодо знайдених останків людей та предметів, що лежали поряд з ними, а також медично-судової експертизи місця та останків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на місці пам'ятника воїнам УПА в Грушовичах виявлено поховання.

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Теги публікації: Польша, Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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