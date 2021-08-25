Чехия открылась для украинцев: что нужно для въезда
Фото: Чехия открылась для украинцев (pixabay.com)
Правительство Чехии приняло решение снять ограничения на въезд в страну для украинских туристов. Ограничения отменили 25 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины. В частности, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, а именно:
- Vaxzevria (AstraZeneca),
- Spikevax (Moderna),
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
- Janssen,
- Covishield.
Также необходимо получить в "Дія" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.
При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия:
- сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);
- заполненного перед выездом в страну въездного формуляра Чехии по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Распечатанный или цифровой формуляр необходимо подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства;
- действительного биометрического паспорта для выезда за границу;
- медицинской страховки на срок поездки.