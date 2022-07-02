Польша не откажется от своих требований репараций от Германии, - Качиньский

В частности, на встрече с жителями Белостока лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подчеркнул, что Варшава продолжит отстаивать свои интересы.

"Некоторые кричат, что когда мы говорим о репарациях с Германии, это значит, что мы ходили не в ту школу. Очевидно, что они платили другим, почему бы им не заплатить нам?", - отметил он.

По его словам, это будет сложный процесс.

"Мы не можем ничего отпускать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, потому что просто это всегда плохо кончается", - добавил политик.