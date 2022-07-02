Польща не відмовиться від своїх вимог репарацій від Німеччини, - Качинський

Польща не має наміру відмовлятися від своїх вимог щодо виплати репарацій від Німеччини за злочини часів Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNP.
Зокрема, на зустрічі з жителями Білостока лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський підкреслив, що Варшава продовжить відстоювати свої інтереси.
"Деякі кричать, що коли ми говоримо про репарації з Німеччини, це означає, що ми ходили не в ту школу. Очевидно, що вони платили іншим, чому б їм не заплатити нам?", - зазначив він.
За його словами, це буде складний процес.
"Ми не можемо нічого відпускати, ми не можемо бути м'якими. Ми не можемо давати іншим і нічого не вимагати взамін, тому що просто це завжди погано закінчується", - додав політик.
Нагадаємо, раніше Качинський також говорив про те, що Росія теж зобов'язана виплатити репарації за збитки, завданий Польщі під час Другої світової війни.
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