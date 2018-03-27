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Польша осенью начнет строить забор на границе с Украиной

НовостиПолитика    27.03.2018 - 10:47
Фото: польско-украинская граница (facebook.com/vgolos)
Фото: польско-украинская граница (facebook.com/vgolos)

Забор построят, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов

Польша осенью 2018 года начнет строить забор на границе с Украиной и Беларусью, чтобы  предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель, передает "Польское радио".

"Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", - заявил Юргель на пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

Стоимость строительства оценивается в примерно 71 млн евро. Забор будет представлять собой сетку высотой до 2 метров, которая будет закреплена на глубине примерно полметра. Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно 1 000 км). Строительство могут завершить в течение 3-4 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва завершила строительство забора на границе с Россией. По словам литовских пограничников, забор нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет. 

 

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Теги публикации: Польша, граница, забор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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