Польша осенью начнет строить забор на границе с Украиной

Забор построят, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов

Польша осенью 2018 года начнет строить забор на границе с Украиной и Беларусью, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель, передает "Польское радио".

"Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", - заявил Юргель на пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

Стоимость строительства оценивается в примерно 71 млн евро. Забор будет представлять собой сетку высотой до 2 метров, которая будет закреплена на глубине примерно полметра. Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно 1 000 км). Строительство могут завершить в течение 3-4 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва завершила строительство забора на границе с Россией. По словам литовских пограничников, забор нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.