Польща оприлюднить угоду з посилення військового контингенту США цього тижня

Президент Польщі очікує зміцнення командних структур та матеріально-технічного забезпечення
Польща цього тижня оприлюднить угоду зі Сполученими Штатами про посилення американської військової присутності в Польщі. Про це заявив польський президент Анджей Дуда, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він зазначив, що очікує зміцнення командних структур, матеріально-технічного забезпечення і спеціальних сил.
"Сьогодні ми говоримо про посилення присутності в США і про перехід до другого етапу", - сказав Дуда.
Водночас, зі слів президента Польщі, переговори про спільне фінансування ще не завершені.
"Для нас очевидно, що якщо наша безпека зміцнюється, то ми точно беремо участь у витратах. Відсоток обговорюється, але це камінь спотикання", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час офіційного візиту президента Польщі Анджея Дуди до США сторони повинні оголосити про перекидання додаткових військ у Польщу - на територію країни нібито повинні направити щонайменше 1000 солдатів, завдяки чому у Польщі базуватиметься близько 5,5 тис. військовослужбовців США.