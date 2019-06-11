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Польща оприлюднить угоду з посилення військового контингенту США цього тижня

Новини » Політика    11.06.2019 - 03:04
Польща оприлюднить угоду з посилення військового контингенту США цього тижня
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Президент Польщі очікує зміцнення командних структур та матеріально-технічного забезпечення

Польща цього тижня оприлюднить угоду зі Сполученими Штатами про посилення американської військової присутності в Польщі. Про це заявив польський президент Анджей Дуда, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що очікує зміцнення командних структур, матеріально-технічного забезпечення і спеціальних сил.

"Сьогодні ми говоримо про посилення присутності в США і про перехід до другого етапу", - сказав Дуда.

Водночас, зі слів президента Польщі, переговори про спільне фінансування ще не завершені.

"Для нас очевидно, що якщо наша безпека зміцнюється, то ми точно беремо участь у витратах. Відсоток обговорюється, але це камінь спотикання", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час офіційного візиту президента Польщі Анджея Дуди до США сторони повинні оголосити про перекидання додаткових військ у Польщу - на територію країни нібито повинні направити щонайменше 1000 солдатів, завдяки чому у Польщі базуватиметься близько 5,5 тис. військовослужбовців США.

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