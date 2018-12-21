ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Польша обеспокоена сообщениями о кибершпионаже Китая

Новости » Политика    21.12.2018 - 19:31
Польша обеспокоена сообщениями о кибершпионаже Китая
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Польша считает кибершпионаж нарушением международного права

Польша обеспокоена заявлением ЕС относительно случаев коммерческого кибершпионажа, вероятно связанного с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Министерства иностранных дел Польши.

"Польша обеспокоена случаями коммерческого кибершпионажа, в частности тех, которые наши партнеры связывают с Китаем, что противоречит основанному на правилах международному порядку и подрывает стабильность киберпространства", - говорится в заявлении.

Польша обеспокоена сообщениями о кибершпионаже КитаяРанее сообщалось, что хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, в которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет.

Также прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проведенных в течение последних десяти лет.

Кибератаки были осуществлены с участием сотрудников китайских служб госбезопасности. Американский прокурор заявил, что хакеры Чжу Хуа и Джан Шилуном были членами группировки, известной как Advanced Persistent Threat 10, Red Panda, Stone Panda и CVNX. Обвиняемые работали в компании Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в городе Тяньцзинь.

ЕС продлил экономические санкции против России Трамп назвал свою позицию по РФ и Китаю жесткой, но справедливой
Новости Украины ПольшакиберпреступностьКитайЕвросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь