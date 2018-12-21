Польша обеспокоена сообщениями о кибершпионаже Китая

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Польша считает кибершпионаж нарушением международного права

Польша обеспокоена заявлением ЕС относительно случаев коммерческого кибершпионажа, вероятно связанного с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Министерства иностранных дел Польши.

"Польша обеспокоена случаями коммерческого кибершпионажа, в частности тех, которые наши партнеры связывают с Китаем, что противоречит основанному на правилах международному порядку и подрывает стабильность киберпространства", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, в которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет.

Также прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проведенных в течение последних десяти лет.

Кибератаки были осуществлены с участием сотрудников китайских служб госбезопасности. Американский прокурор заявил, что хакеры Чжу Хуа и Джан Шилуном были членами группировки, известной как Advanced Persistent Threat 10, Red Panda, Stone Panda и CVNX. Обвиняемые работали в компании Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в городе Тяньцзинь.