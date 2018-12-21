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Польща стурбована повідомленнями про кібершпигунство Китаю

Новини » Політика    21.12.2018 - 19:31
Польща стурбована повідомленнями про кібершпигунство Китаю
Іллюстративне фото (pixabay.com)

Польща вважає кібершпигунство порушенням міжнародного права

Польща стурбована заявою ЄС щодо випадків комерційного кібершпигунства, ймовірно пов'язаних з Китаєм.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на  Twitter Міністерства закордонних справ Польщі.

"Польща стурбована випадками комерційного кібершпигунства, зокрема тих, які наші партнери пов'язують з Китаєм, що суперечить заснованому на правилах міжнародному порядку та підриває стабільність кіберпростору", - йдеться у заяві.

Польща стурбована повідомленнями про кібершпигунство КитаюРаніше повідомлялося, що хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичну переписку, якою країни ЄС обмінювалися по захищеним каналах, більше трьох років.

Також прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, проведених протягом останніх десяти років. 

Кібератаки були здійснені за участю співробітників китайських служб держбезпеки. Американський прокурор заявив, що хакери Чжу Хуа і Джан Шилуном були членами угруповання, відомої як Advanced Persistent Threat 10, Red Panda, Stone Panda і CVNX. Обвинувачені працювали в компанії Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в місті Тяньцзінь.

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