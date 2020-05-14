Польша и Нидерланды поставили под сомнение качество масок, распределенных ЕС

Европейская комиссия (ЕК) приостановила поставку медицинских масок в страны Евросоюза после того, как Польша и Нидерланды поставили под сомнение их качество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Официальный представитель ЕС Штефан де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия получила от польской стороны сообщение о проблемах с медицинскими масками.

"На сегодняшний день только одна страна-член определила подобные проблемы. Это Нидерланды", - сказал он.

Чиновник добавил, что ЕК решила приостановить дальнейшие поставки этих масок до выяснения ситуации.

"Мы будем следить за этим вопросом и решать, какие действия предпринять, если действительно существует проблема с качеством масок", - заявил Кеерсмакер.

Еврокомиссия также обратилась к странам-членам ЕС, которые уже получили маски, прислать анализ предоставленных средств защиты. По итогам расследования ЕК примет решение, что делать дальше.

Накануне министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что маски, приобретенные Евросоюзом и отправленные в Польшу, не соответствуют стандартам FFP1, FFP2 и FFP3, поэтому их нельзя распределить среди медработников этой категории.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что 17 стран ЕС и Великобритания получат 1,5 миллиона масок для защиты работников здравоохранения от коронавируса в рамках механизма поддержки ЕС. Польше было выделено 616 тыс. респираторов.

Напомним, в среду, 13 мая, Кабинет министров Украины дополнил перечень противоэпидемических товаров, запрещенных к вывозу с территории Украины. Среди прочего, запрещены к вывозу медицинские (хирургические) маски.