Польша из-за нелегалов направила полицейских на границу Литвы и Беларуси

Сообщается, что сегодня польский министр внутренних дел Мариуш Каминский встретился с полицейскими, которые уезжают в Литву.

"Откуда эти проблемы в Польше и Литве? Мы имеем дело с циничной игрой белорусского режима. Это возмездие и месть за то, что эти страны стали безопасным убежищем для белорусской оппозиции", - заявил он, комментируя проблему с нелегалами.

По его словам, Александр Лукашенко хочет повторить события 2015 года, когда европейские страны страдали из-за наплыва сирийских беженцев.

"Лукашенко помнит, какой большой проблемой был 2015 год для всей Европы, он хочет повторить это и навредить Польше, Литве, нашим гражданам и Евросоюзу, цинично используя и дезинформируя людей, которых привозят белорусские самолеты. Границы не открыты и не могут быть открыты", - добавил Каминский.