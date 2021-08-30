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Польша из-за нелегалов направила полицейских на границу Литвы и Беларуси

Автор: РБК-Украина

Для борьбы с нелегалами Польша направила полицейских на границу Литвы и Беларуси. Эти меры предпринимаются, чтобы сдержать поток мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

Сообщается, что сегодня польский министр внутренних дел Мариуш Каминский встретился с полицейскими, которые уезжают в Литву.

"Откуда эти проблемы в Польше и Литве? Мы имеем дело с циничной игрой белорусского режима. Это возмездие и месть за то, что эти страны стали безопасным убежищем для белорусской оппозиции", - заявил он, комментируя проблему с нелегалами.

По его словам, Александр Лукашенко хочет повторить события 2015 года, когда европейские страны страдали из-за наплыва сирийских беженцев.

"Лукашенко помнит, какой большой проблемой был 2015 год для всей Европы, он хочет повторить это и навредить Польше, Литве, нашим гражданам и Евросоюзу, цинично используя и дезинформируя людей, которых привозят белорусские самолеты. Границы не открыты и не могут быть открыты", - добавил Каминский.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничная охрана Польши задержала людей, которые пытались разрушить забор на границе с Беларусью.

Также стало известно, что ЕС поддержал идею забора между Польшей и Беларусью. Но денег не выделит.

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