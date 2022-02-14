Польша назвала дату проведения встречи ОБСЕ по присутствию войск РФ у границ Украины

Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля. Вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Польши в ОБСЕ в Twitter.

"Украина попросила польское председательство ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной деятельностью. Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении.