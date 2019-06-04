Польша назвала дату частичного восстановления транспортировки российской нефти

Начиная с 10 июня Польша частично возобновит транспортировку нефти из России по трубопроводу "Дружба". Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Польское предприятие по эксплуатации нефтепроводов (PERN).

Отмечается, что вопрос обсуждался на московской встрече производителей, дистрибьюторов и потребителей нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию.

"Стороны согласовали процедуру рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, которые получают сырье из России. Одновременно с этим, было подтверждено восстановление 10 июня поставки нефти по трубопроводу "Дружба", - указано в сообщении.

Кроме того отмечается, что PERN готова возобновить транспортировку нефти. При этом компания "Транснефть" подтвердила готовность заплатить компенсацию за транспортировку загрязненной нефти и сейчас очищает загрязненные участки трубопровода.

PERN полностью возобновит транспортировку российской нефти 1 июля.

Напомним, 21 мая украинская компания "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки до европейских потребителей.

Добавим, 19 апреля в Беларуси заявили об резкое ухудшение качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.