Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью

Польша решила направить в Украину гуманитарную помощь. В Киев направляется 29 грузовиков с помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.
В прицепах грузовиков - одеяла, матрасы и лагерные кровати. Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов.
Часть груза составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности - в частности, бинты и марля.
Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.
Напомним, кроме гумпомощи, Польша направила Украине оборонительное оружие.