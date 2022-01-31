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Польща спрямувала до України 29 вантажівок з гумдопомогою

Автор: Анастасія Рокитна

Польща вирішила направити в Україну гуманітарну допомогу. До Києва прямує 29 вантажівок з допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка. Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тисяч таких комплектів.

Частину вантажу становлять різні види одягу, а також медичне приладдя - зокрема, бинти та марля.

Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, крім гумдопомоги, Польща направила Україну оборонну зброю.

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