Польша рискует потерять 47 млрд долларов из-за отъезда украинцев

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Польшу покинуло около 20% украинских работников строительной сферы

Польша рискует потерять около 47 млрд долларов из-за массового отъезда украинских рабочих мигрантов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что на строительный сектор Польши приходится 8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. При этом значительную роль в строительной сфере Польши отыгрывают мигранты из Украины.

Как отметили польские лоббисты, около 20% украинских работников строительного сектора уже вернулись в Украину и не вернутся до тех пор, пока не будут открыты границы. По предварительным оценкам в Польше работает около 2 млн украинцев.

"Закрытие европейских границ в попытке сдержать пандемию коронавируса может нанести потери строительной индустрии 47 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Такие прогнозы могут осуществиться в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Польше и продлением национальной изоляции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Польше достигло 1085 человек. За последние сутки подтвердили 138 новых заражений.

Также сообщалось, что с 27 марта Украина закрывает свои границы для всех граждан, в том числе и для украинцев. Таким образом, граждане Украины, которые находятся за границей, не смогут вернуться временно в страну.