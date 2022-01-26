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Польша начала строить стену на границе с Беларусью

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Польша, Среда 26 января 2022 12:16
Польша начала строить стену на границе с Беларусью Фото: польская граница (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Польше во вторник, 25 января, началось строительство стены на границе с Беларусью. Заграждение будет 5 метров в высоту и протянется на 186 километров вдоль границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Твиттере.

"Началось строительство барьера на польско-белорусской границе. Во вторник Пограничная служба передала территорию под строительство исполнителям", - уточняется в сообщении.

При этом уточняется, что это самая крупная строительная инвестиция для Пограничной службы страны.

Заграждение будет 5 метров в высоту и протянется на 186 километров.

Общая стоимость проекта составит 1,6 млрд злотых - это около 400 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Польша построит капитальное заграждение в Подляшье для предотвращения миграции.

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