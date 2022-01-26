Польша начала строить стену на границе с Беларусью
В Польше во вторник, 25 января, началось строительство стены на границе с Беларусью. Заграждение будет 5 метров в высоту и протянется на 186 километров вдоль границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Твиттере.
"Началось строительство барьера на польско-белорусской границе. Во вторник Пограничная служба передала территорию под строительство исполнителям", - уточняется в сообщении.
При этом уточняется, что это самая крупная строительная инвестиция для Пограничной службы страны.
Заграждение будет 5 метров в высоту и протянется на 186 километров.
Общая стоимость проекта составит 1,6 млрд злотых - это около 400 млн долларов.
Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 25, 2022
Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.
To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej.Długość bariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2
Ранее сообщалось, что Польша построит капитальное заграждение в Подляшье для предотвращения миграции.