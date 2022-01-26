Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю
У Польщі у вівторок, 25 січня, почалося будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Загородження буде 5 метрів у висоту і простягнеться на 186 кілометрів уздовж кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі в Твіттері.
"Почалося будівництво бар'єру на польсько-білоруському кордоні. У вівторок прикордонна служба передала територію під будівництво виконавцям", - уточнюється в повідомленні.
При цьому уточнюється, що це найбільша будівельна інвестиція для прикордонної служби країни.
Загородження буде 5 метрів у висоту і простягнеться на 186 кілометрів.
Загальна вартість проекту складе 1,6 млрд злотих - це близько 400 млн доларів.
Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 25, 2022
Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.
To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej.Długość bariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2
Раніше повідомлялося, що Польща побудує капітальне загородження в Підляшші для запобігання міграції.