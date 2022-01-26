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Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю

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Польща, Середа 26 січня 2022 12:16
Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю Фото: польський кордон (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Польщі у вівторок, 25 січня, почалося будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Загородження буде 5 метрів у висоту і простягнеться на 186 кілометрів уздовж кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі в Твіттері.

"Почалося будівництво бар'єру на польсько-білоруському кордоні. У вівторок прикордонна служба передала територію під будівництво виконавцям", - уточнюється в повідомленні.

При цьому уточнюється, що це найбільша будівельна інвестиція для прикордонної служби країни.

Загородження буде 5 метрів у висоту і простягнеться на 186 кілометрів.

Загальна вартість проекту складе 1,6 млрд злотих - це близько 400 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Польща побудує капітальне загородження в Підляшші для запобігання міграції.

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