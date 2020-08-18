Польша начала принимать первых беженцев из Беларуси

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси. Также страна открыла свои границы для тех, кому необходимо убежище из-за политических взглядов.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в эфире RMF FM.

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны Польша открыта, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу", - заявил он.

Пшидач отметил, что такое исключение не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.

"Есть случаи, когда в последнее время лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - добавил он.

Напомним, ЕС начали подготовку новых санкций по отношению к Беларуси в связи с силовым разгоном демонстрантов и фальсификаций на выборах.