UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша из-за мигрантов пригрозила закрыть границу с Беларусью

Автор: Александр Мороз

Из-за мигрантов на границе Польши и Беларуси польская сторона может полностью ее закрыть. На сегодня рассматривается данный сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью официального представителя правительства Петра Мюллера для Wirtualna Polska.

По его словам, правительство Польши учитывает возможность полного закрытия границы с Беларусью.

"Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", - отметил Мюллер.

Он также добавил, что пока реакции с белорусской стороны не было.

Напомним, ранее сообщалось, что две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси.

Также накануне Литва объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольша