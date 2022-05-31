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Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам уже завтра: что нужно знать

Фото: Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам с 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам, которые находятся в стране с 24 февраля. Нововведения вступают в силу уже завтра.

О том, что меняется для украинцев и какие правила остаются без изменений - в материале РБК-Украина.

Новые правила

Так, с 1 июня украинские пассажиры будут иметь возможность бесплатного проезда лишь на маршрутах с и до следующих городов:

  • Хелм,
  • Дорогуск,
  • Люблин,
  • Грубешов,
  • Перемышль,
  • Загуж,
  • Ярослав,
  • Жешув.

Что не изменится

Как пояснили в "Укрзализныце", другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными. В частности, такой поездкой можно воспользоваться в поездах 2-го класса TLK и IC.

Кто может получить бесплатную поездку

К списку украинцев, имеющих право на бесплатный проезд в Польше относятся те лица, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:

  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как и где ее получить

Посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются по одному из условий:

  • предъявление загранпаспорта гражданина Украины
  • наличия проездного документа от УЗ на поезд в Польшу,
  • предъявления уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Вместе с тем, гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские - также подходят).

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза отменит бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины начиная с 1 июня.

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