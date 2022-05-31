Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам уже завтра: что нужно знать

В Польше меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам, которые находятся в стране с 24 февраля. Нововведения вступают в силу уже завтра.
О том, что меняется для украинцев и какие правила остаются без изменений - в материале РБК-Украина.
Так, с 1 июня украинские пассажиры будут иметь возможность бесплатного проезда лишь на маршрутах с и до следующих городов:
Как пояснили в "Укрзализныце", другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными. В частности, такой поездкой можно воспользоваться в поездах 2-го класса TLK и IC.
К списку украинцев, имеющих право на бесплатный проезд в Польше относятся те лица, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:
Посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются по одному из условий:
Вместе с тем, гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские - также подходят).
Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза отменит бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины начиная с 1 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.