Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам уже завтра: что нужно знать

Новые правила

Так, с 1 июня украинские пассажиры будут иметь возможность бесплатного проезда лишь на маршрутах с и до следующих городов:

Хелм,

Дорогуск,

Люблин,

Грубешов,

Перемышль,

Загуж,

Ярослав,

Жешув.

Что не изменится

Как пояснили в "Укрзализныце", другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными. В частности, такой поездкой можно воспользоваться в поездах 2-го класса TLK и IC.

Кто может получить бесплатную поездку

К списку украинцев, имеющих право на бесплатный проезд в Польше относятся те лица, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как и где ее получить

Посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются по одному из условий:

предъявление загранпаспорта гражданина Украины

наличия проездного документа от УЗ на поезд в Польшу,

предъявления уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Вместе с тем, гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские - также подходят).