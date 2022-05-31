Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям вже завтра: що треба знати

У Польщі змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям, які перебувають в країні з 24 лютого. Нововведення набувають чинності вже завтра.
Про те, що змінюється для українців і які правила залишаються без змін - в матеріалі РБК-Україна.
Так, з 1 червня українські пасажири з матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст:
Як пояснили в "Укрзалізниці", інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними. Зокрема, такою поїздкою можна скористатися в потягах 2-го класу TLK та IC.
До списку українців, які мають право на безкоштовний проїзд в Польщі відносяться ті особи, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:
Посадка в поїзди здійснюється по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за однією з умов:
Разом з тим, громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять).
Раніше стало відомо, що низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України, починаючи з 1 червня.
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