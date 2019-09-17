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Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергобезопасности

Новости » Политика    17.09.2019 - 15:15
Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергобезопасности
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

У Польши и Литвы схожие позиции в отношении российского проекта

Польша и Литва считают проект газопровода "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает агентство Reuters.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Моравецкий сказал, что Польша и Литва занимают очень схожую позицию, говоря, что "строительство "Северного потока-2" - угроза энергетической безопасности в этой части Европы".

Напомним, судно Solitaire, прокладывающее трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, в следующем месяце подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Отметим, в августе сообщалось, что по требованию Дании проект газопровода "Северный поток-2" могут отложить на 8 месяцев, что приведет к значительным финансовым затратам - около 660 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что "Северный поток-2" не нужен и политически вреден.

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